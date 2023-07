Koorijuhid jäid tänavuse laulupeoga täielikult rahule

Dirigent Valter Soosalu ütles Postimehele esmaspäeval, et väga põhjalikult ei ole ta jõudnud veel laulupidu oma peas läbi protsessida, aga lühidalt öeldes jäi ta peoga väga-väga rahule. «Just see, et nii suur inimhulk pidas vaatamata sajule vastu, tegi laulupeost niisuguse, nagu ta olema peakski,» ütles ta. Soosalu tõdes, et sadu ei tekitagi probleeme niivõrd dirigentidele kui just lauljatele ja pealtvaatajatele ning peo õnnestumiseks peavad nood end hästi tundma. «Aga mulle tundub, et sadu pigem tekitas kerget trotsi ja just sajule vastu pannes laulsime me veel võimsamalt, kui oleks võib-olla muidu laulnud,» sõnas ta.