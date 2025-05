Laulupidu Laulu- ja tantsupidu läheneb – 90 protsenti eelproovidest on selja taga

Tantsijad ja võimlejad said 251 prooviga lõpule aprilli alguses ning praegu käib tantsujuhtide toimekas töö tantsude väljakule seadmisel ja kaunite mustrite loomisel. Lauljatel toimuvad veel viimased ettelaulmised üle kogu Eesti. Seni on toimunud juba 230 ettelaulmist ning ees seisab veel 61 eelproovi. Pärast eelproove on kõik väga hea esituse teinud koorid saanud kohese tunnustava tagasiside. Lõplikud otsused ja tagasiside antakse kõigile osalejatele hiljemalt mai lõpus. Rahvamuusikute ettemängimised on samuti lõppenud ning nemadki ootavad tulemusi.

Ka peokülastajatel tasub tegutseda. Kui tantsupeo piletid müüdi läbi juba paari tunniga, siis laulupeo ava- ja peakontserdile on pileteid veel saadaval. Siiski ei tasu piletiostu jätta viimasele minutile, sest huvi on suur. Praeguseks on peakontserdi piletitest 78 protsenti müüdud, saada on veel üldala pileteid ning avakontserdile ka isekohti. Samas 4. juulil Vabaduse väljakul toimuv rahvamuusikapidu on kõigile avatud – sellele kontserdile piletit vaja ei ole ning kõik on oodatud ühiselt muusikat nautima.