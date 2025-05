Laulu- ja tantsupidu Suurpeol päästetakse suppi: ülejäänud toit annetatakse Toidupangale

Annetamise muudab keeruliseks see, et valmistoit rikneb kiiresti ning toidu liikumisahel peab väga hästi paigas olema. „Kui meil sööjaid enam pole, siis pakendatakse supp kohe ümber, Toidupanga esindaja tuleb sellele järele ja viib kiiresti sotsiaalmajadesse, kus see ka koheselt realiseeritakse,” selgitab Saviorg.

Lisaväljakutseks on transpordiks sobivate anumate leidmine. „Selliseid suuri termoseid, millega suppi liigutada, napib,” nendib ta. Tema hinnangul tuleb hoolikalt läbi mõelda, kuidas toit pakendada ja mil viisil termosed võimalikult kiiresti liigutada, et need jõuaks puhtana ja õigeaegselt ka tagasi platsile. „See on suhteliselt pingeline protsess, kuid tahame seda proovida, sest eelmisel peol jäi söögikõlblikku toitu ikkagi üsna palju üle.“