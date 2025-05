Laulu- ja tantsupidu Laulu- ja tantsupidu pöörab erilise tähelepanu vaimse tervise toetusele rahvamassides

Ligipääsetavuse toimkonna juhi Aet Urbase sõnul saavad sel peol varasemast olulisemalt rohkem tähelepanu psüühikahäiretega inimesed. Selle jaoks teeb laulu- ja tantsupidu koostööd Peaasi meeskonna ja sihtgrupi endaga.

«Erivajadustega inimestelt saadud tagasiside põhjal rajatakse sel korral peole eraldumise kohad, kuhu saab vaimse tervise häirega inimene minna puhkama. Loodame, et nii julgevad peole tulla ka need inimesed, kes teavad, et võivad rahvamassis ära väsida või rinda pista ärevuse ja paanikaga,» selgitas Urbas. Tema sõnul tuli mõte eraldumise kohtadeks psüühikahäiretega inimestelt ning ka laulu- ja tantsupeo meditsiinimeeskonnalt, kelle juurde jõudsid eelnevatel pidudel esinejad ja osalejad, kes sageli vajasid hoopiski psüühilist tuge.

Peaasi.ee toob Laulu- ja tantsupeole vaimse tervise kohviku, kus on võimalik saada hinnanguvaba kuulamist, rahustavat tuge ja toetavat vestlust. Peaasi.ee vabatahtlikud pakuvad vaimse tervise esmaabi ja on kohal, et toetada neid, kes tunnevad end ärevates olukordades ülekoormatuna.

Kohvikud asuvad nii Kalevi staadionil kui Lauluväljakul, meditsiinipunktide lähedal. Kui külastajad vajavad vaiksemat ruumi rahu leidmiseks, aitavad vabatahtlikud koos meditsiinitiimiga neid sobivasse kohta juhatada.

Koos laulmine ja tantsimine toovad kasu mitte ainult füüsilisele, vaid ka vaimsele tervisele. Uuringud on näidanud, et koorilaul ja tantsimine aitavad vähendada stressi ja tugevdavad sotsiaalset sidusust. Peaasi.ee meeskond kutsub kõiki üles olema tähelepanelikud ja märkama neid, kes võivad vajada tuge, pakkudes rahu ja toetust keerukatel hetkedel.