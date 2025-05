TANTSUPIDU Nõel, niit ja MacGyveri teip – kuidas ERM tantsijate rõivaid päästab

Värvi sõnul ei osatud esimesel korral isegi ette näha, milliseid ootamatusi rahvariietega juhtuda võib. Aja jooksul on see-eest töid kirja pandud ning selle põhjal täiendatud ka kaasa võetavat varustust. «Kindlasti pakime kaasa õmblusmasina, triikraua, niidid-nõelad-nööbid ja erinevad kangad,» rääkis Värv. Ta tõi näite, et villaseid kangajuppe läheb vaja rebenenud pükstele lappide õmblemiseks. Kingade ja pastelde parandamiseks on kaasas liim, nahk ja pastlapaelad ning isegi MacGyveri teip. «See oli üks hästi vihmane tantsupidu, kus kingasid ei saanud niiskuse tõttu liimida. Siis tõmbasime lihtsalt musta värvi teibi ümber kinga nina, et tallad kinga küljes püsiksid,» kirjeldas Värv. Plekke eemaldatakse peamiselt nõudepesuvahendi lahuse ja sapiseebiga, olenevalt plekist kasutatakse ka piiritust, tärpentiini, isegi glütseniini.

«Rahvarõiva abi» tiimi kuuluvad ERMi erinevate osakondade töötajad, kes on tekstiilidega kokku puutunud, näiteks konservaatorid ja säilitajad, rahvakultuuri teabekeskuse kuraatorid ning ERMi rahvarõivaste kooli õpetajad. Igal tantsupeol on kohal vähemalt kaheksa inimest, kes abistavad tantsijaid varajastest hommikutundidest hilisõhtuni. «Päevad on väga väsitavad, aga emotsioon, mida tantsijad tagasi annavad, on nii vahetu ja tore, et seda jätkub tükiks ajaks,» rääkis Värv. «Meile on toodud kommikarpe ning mehed on meid isegi elupäästjateks nimetanud,» lisas ta.