«Iseoma» laulu- ja tantsupeo loovad rohkem kui 41 384 esinejat

Laulupeo kunstiline juht Heli Jürgenson kirjeldab senist protsessi tänutundega: «Prooviperiood on pakkunud palju rõõmu – saalides valitses suurepärane emotsioon ja käis hoolas harjutamine. Paljud Eestimaa koorid näitasid ettelaulmisel väga head taset ning said kohese tagasiside ja kutse peole. Need koorid, kes jäid peole saamise ootele on tänaseks oma vastused saanud. Oleme südamest tänulikud kõigile, kes selle protsessiga kaasa tulid. Neile kooridele, kes eelproovides osalesid, kuid seekord laululavale esinema ei jõua, saadame lähipäevadel välja kutsed ning ootame neid osa saama avakontserdist.»

Jürgensoni sõnul on seekordne repertuaar saanud väga positiivset tagasisidet ning kõiki laule on lauldud suure rõõmu ja hoolega. «Tõsi, igas kooriliigis oli ka mõni selline teos, mis nõudis head vokaalset tööd ja eriti suurt pühendumist. Just selliste laulude kaudu on Eesti koorimuusika teinud suure arengusammu, hoides laulupeole omast kõrget kvaliteeti. Usun, et paljud sellest peost valitud laulud jäävad kõlama maakondlike pidude kavas ja leiavad koha kooride repertuaaris ning rõõmustavad veel kaua meie südant ja hinge.»