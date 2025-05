Eeva Talsi: laulupidu on kõige olulisem pidu

Põimikus kohtuvad kolm lugu: «Üle ilma», «Kättemaks» ja «Maailm heliseb» – kas sümfooniline töötlus toob neis esile midagi uut?

Minu meelest sobib sümfooniline lähenemine meie bändile väga hästi, sest ka meie bändil on kammerlik koosseis ja mängime keelpillidel, mida saab seada suuremale koosseisule ja see on minu meelest alati hea idee. Niimoodi tuleb juurde sügavus ja suurem kõlapilt, mida neljakesi mängides väljendada ja ei saa. Võib öelda, et tekib juurde teatav dramaatilisus. Esimene laul on «Üle ilma», mis on selline hõise ja sellel on suurejooneline kõla, mida sümfooniaorkester hästi esile toob. Sellele järgneb dramaatiline «Kättemaks» ja lõpp on jälle helge ja lummav. Usun, et see on mõnus kuulamine.

Kuidas muutub loo tähendus või kõla, kui see kõlab sümfooniaorkestri esituses?

Huvitav on see, et tegelikult on ju lauludel sõnad ja kes on bändi loominguga tuttav, teab neid. Kuid sümfooniaorkestri esituses kuuleme ainult meloodiaid, mis annab vabaduse mõelda sinna juurde oma lugu – see on omakord põnev! See saab kindlasti huvitav olema, et kuidas põimik ja lood tunduvad fännidele ja teistele inimestele ning kas kuulaja jaoks lugude tähendus muutub. Näiteks, et kas «Üle ilma» puhul nad mõtlevad ikkagi sõnadele. Minul läksid mõtted igaljuhul hoopis teistele radadele rändama.

2017. aastal olite bändiga samuti laulupeol

See pole tõesti esimene kord, kui meie looming laulupeo repertuaaris on. 2017. aastal «Mina jään» laulupeol tuli esitamisele «Maailm heliseb», millele kirjutas sõnad Aapo Ilves ja seade laulupeole tegi Tõnis Kõrvits. Muusika on minu loodud. Kogu ansambliga olime koos 8000 inimesega laval ja mängisime seda laulu koos – see läks veel kordusele ka. Oli selline tohutu energia ja väga väga võimas tunne. Ootan põnevusega selle aasta laulupidu.

Kas laulupidu ja selle traditsioon on jätkuvalt oluline?

Minu meelest on küll tähtis – seda näitas ka viimane pidu. Inimesed ei saanud isegi piletit minu meelest – kõik oli välja müüdud. See on ikkagi väga tähtis ja ühendab. Eelmist pidu vaatasime kogu perega telekast, sest meie perre oli just sündinud beebi. Isegi need inimesed, kes seal laululaval ei kohtu, saavad nii peost osa. Enamik Eesti inimesi vaatab pidu telekast ja laulab kaasa. Arvan, et see on kõige olulisem pidu Eestis ja muutub ajas aina tähtsamaks ning ei kao kuhugi.