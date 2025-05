Laulu- ja tantsupeo tuleteekond saab alguse Tartumaalt

Raekoja platsilt liigub tuli edasi Lodjakoja juurde, kus tulesära kannab edasi Emajõgi ning tartlasi rõõmustab muusikaga Silver Sepp. Sealt liigub tuli tagasi kesklinna, täpsemalt Tartu kesklinna pargi mänguväljakule, kus lustib meie tulevik – Laulupesa lapsed, kes samuti tuld tervitavad. Kui lapsed on lauluga tule teele saatnud, ootab ülikoolipere tuld Tartu Ülikooli peahoone ees, kus on valmis pandud ka mõned etteasted.

Tule viimane peatuspaik on vaid ühise rongkäigu kaugusel. Antoniuse õuel algab kell 19.00 meeleolukas simman koos folklooriklubiga Maatasa, kus saab näha ka meie erinevate kihelkondade kauneid rahvarõivaid. Oodatud on kõik rahvakultuuri sõbrad ja harrastajad! Erilise tähendusega on iga peatuspaik, sest just need paigad teevad Tartust Tartu ning paljudel neist on olnud laulupeo ajaloos oluline tähendus.