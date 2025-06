TANTSUPIDU Neljapäeval tuleb müügile üle 3000 tantsupeo peaproov-etenduse pileti

Tantsupeo piletid on seni loetud minutitega otsa saanud. Kolmest tantsuetendusest saab kokku osa 33 000 pealtvaatajat. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on huvi tantsupeo vastu väga suur: «Meil on hea meel, et saame tantsupeo piletite nappust peaproov-etendusega veidigi leevendada ning pakkuda veel enam kui 3000 inimesele võimalust tantsuetendusest osa saada.»

Valdavalt on peaproov-etendus mõeldud kutsetega külalistele: näiteks tantsurühmade juhendajatele, korraldustoimkondade liikmetele, represseeritutele, Lasterikaste Perede Liidu, Puuetega Inimeste Koja ja mitmete teiste heategevuslike projektide liikmetele ning toetajatele.

Toomla sõnul on ka varasematel pidudel õnnestunud osa peaproovi piletitest vabamüüki suunata, kui erinevatele organisatsioonidele jaotatud kutsete kasutusulatus paika saab.

Tantsupeo peaproov-etendus toimub neljapäeval, 3. juulil kell 14 Kalevi staadionil. Tantsupeo peaproov-etendusel toimub ka kirjeldustõlge nägemispuuetega inimestele.

Peaproov-etendus on esimene hetk, kus nii tantsupere kui ka pealtvaatajad saavad etendust esimest korda näha täies ilus, nii nagu see olema saab. Väljakule loovad mustrid ja tantsud rohkem kui 10 000 tantsijat Eestimaa eri paigust. Seekordne piirkonnapõhine tantsupidu seab fookusesse paikkondliku identiteedi. Võrreldes varasemaga on piirkondlik lähenemine võimaldanud kaasata Eesti eri paigust rohkem tantsijaid kui kunagi varem.

XXI tantsupeo «Iseoma» pealavastaja Helena-Mariana Reimann on öelnud, et tantsupidu lugu suguvõsa kokkutuleku teekonnast, kus igal piirkonnal on rääkida iseoma lugu. Peo juhtmõte kannab sõnumit, et ehkki oleme väike rahvas, rikastavad meid Eesti eri paikade tavad, traditsioonid, tantsud, laulud, mängud ja pillilood. Nii nagu igal paikkonnal on oma hingamine, on igas suguvõsas kirevad isiksused ja lood. Just seepärast räägibki saabuv tantsupidu teekonnast suguvõsa kokkutulekule.

Tantsupeo esimene etendus toimub neljapäeval, 3. juulil kell 19. Teine etendus 4. juulil kell 11, kolmas etendus kell 18. Tantsupeo kolmandat etendust kannab üle ka rahvusringhääling.

Rahvamuusikute tasuta kontsert toimub 4. juulil kell 14 Vabaduse väljakul. Laulupeo rongkäik ja avakontsert toimuvad 5. juulil ning suurkontsert 6. juulil. Nii tantsupeo kolme etenduse kui ka laulupeo pühapäevase suurkontserdi piletid on väljamüüdud. Seevastu laupäevasele laulupeo avakontserdile on hetkel veel pooled pääsmed alles.