Mis töödega Tallinna Lauluväljak eelseisvat laulupidu silmas pidades praegu tegeleb?

Lauluväljakul on käimas hoogsad kevadised tööd, mis tähendab, et nii ala kui ka hooned ja rajatised vaadatakse kriitilise pilguga üle ning tegutsetakse vastavalt vajadusele. Kuna ilm ei ole kevadtöid soosinud, siis teha on veel väga palju: hoonete fassaadide pesust arboristide tööni pargiala puudega.

Suur töö ootab ees piirdeaia korrastamisel, mis saab Mere väravast Mäe väravani uue värvkatte ning kohati vahetame ka paneele uute vastu. Mõistagi läbib värskenduskuuri ka laulukaare astmestik, meie siseruumid ning äsja lõppes laulukaare pesu.

Mul on väga hea meel, et aasta alguses saime valmis kogu uute väravate vahetustega. Üks suur investeering on tehtud ning laulupeol esinejad ja publik saavad lauluväljakule siseneda täiesti uutest sissepääsuväravatest. Need väärikad väravad on loodud spetsiaalselt lauluväljaku olemust silmas pidades ning inspireeritud merelainetest ja hoogsatest lauludest.

Lauluväljak pole siiski ainult laulupidude korraldamiseks, teil on tihe programm. Mida see meeskonna jaoks tähendab?

2025. aasta kujuneb Tallinna Lauluväljakule rekordiliseks, sest nii palju suurüritusi ei ole ühel hooajal veel Lauluväljakul toimunud. Oleme selleks aga juba eelmise aasta sügisest alates valmistunud ning iga võimalik hetk vajalike tööde teostamiseks kasutatakse ära efektiivselt. Rekordiline hooaeg nõuab, et oleksime valmis 24/7 tegutsema ning sellest ka lähtume.