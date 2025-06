UUDNE LÄHENEMINE Laulupeo avakontserti täiendab pildikeel

Avakontserti kannavad valikkoorid

Avakontserdil esinevad valikkoorid koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga. Valikkooride puhul on tegemist tugevamate kooridega, kes on ise avaldanud soovi avakontserdil laulda ja seetõttu ka veidi nõudlikumat repertuaari õppida. Nii on valikkooridel võrreldes teiste kooridega seitse lisateost. „Just eile tulin valiklastekooride proovist, kus tekkis erakordne hetk – koor laulis nii hästi, et dirigentide ja koorijuhtidena olime kõik lausa pisarateni liigutatud,“ tõdes Sopp.

Lisaks on valikkooridel laulupeonädalal üks proovipäev rohkem ehk tööd alustatakse juba neljapäeval. „Kontserdipäev on valikkooridel parajalt keerukas. Kooridel on enne avakontserti veel hommikul proov ja pikk rongkäik. See on nende jaoks pikk päev, kuid kindlasti seda väärt,“ ütles Sopp.