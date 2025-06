TANTSUPIDU Valiksegarühmade lavastuses astub vaatajate ette salapärane tegelane Röäsusi

Tantsupeo lavastuses esindab «Röäsusi» kõhklust suguvõsa kokkutulekule minemise osas

Lavastust kokku pannes otsiti «Röäsusile» hoolikalt sobivat kohta. Siia sõnul aitas tantsu lavastusse paigutada kunstilise toimkonna arutelu selle üle, miks inimesed üldse lähevad suguvõsa kokkutulekule ja miks sinna mõnikord minna ei taheta.

«Mõnikord on see sündmus rõõmus ja oodatud, aga vahel võib see ka vastumeelsust tekitada. Võib-olla on keegi suguvõsast meiega kunagi ülekohtuselt käitunud, võib-olla ei tunne me end iseendaga päriselt rahul olevat või ei soovi leida end olukorrast, kus sugulased asuvad pärima: «Kas sul juba lapsed on? Oled sa abielus? Kus sa töötad?»»

Arutelust sündis idee, et just seda veidi kõhklevat tunnet, kas minna või mitte, «Röäsusi» lavastuses kehastada võikski. «Vihjena võin öelda, et ka see sugulane leiab lõpuks põhjuse, miks siiski kokkutulekule minna, aga mis see põhjus täpselt on, jäägu suvise peo jutustada,» sõnab Siig.