LAULUPIDU Lauluväljaku korraldusjuht Priit Mikk: peo ajal neid samme ikka tuleb!

Priit Mikk on lauluväljaku korraldusjuhi rollis sel peol teist korda – esimest korda sai ta lauluväljaku üles ehitamise eest vastutada XIII noorte laulupeo «Püha on maa» ajal. Töö üldlaulupeo õnnestumise nimel on käinud aga noortepeo lõppemise hetkest. «Peo järgselt alustasime kitsaskohtade kaardistamisega ning tegime planeerimistöid. Alates sügisest on käinud tihedam töö, et kõik saaks peo ajaks valmis,» rääkis Mikk.

Abiks 3D joonis

Võrreldes varasemate pidudega on sel korral omajagu muudatusi. Neist suurim on kasutusele võetud 3D joonis, kuhu saab joonistada kõik väljakul oleva tehnika ja inventari – pingid, kaamerad, kõlarid, lavad jms. «3D joonis on väga suureks abiks! Eelmine pidu oli murekohaks, et erinevatel osapooltel olid erinevad joonised, mis ei pruukinud kõigil ühtida. Sel korral paneme kõik asjad ühele joonisele ja siis ei teki küsimusi, kus-mis olema peaks. Nii ei teki olukorda, et pinkide kõrvale ei mahu kõlarid ära,» selgitas ta. Kuigi 3D joonis lihtsustab tööd, panevad looduslikud tingimused lõpuks ikkagi piirid paika. Nii jääb Miku sõnul näiteks publiku ala iga aastaga väiksemaks, sest väljakul olevad puud aina kasvavad ja piiravad seeläbi ka nähtavust. «Proovime puudega ikkagi sõbralikult hakkama saada ning oleme valmistunud selleks, et alati ei saa panna ekraane või kõlareid sinna, kuhu on alati pandud. Lõplik tõde selgub ikkagi laulupeonädalal,» rääkis ta.

Ühtlasi on sel peol pinkide sektorid veidi teistmoodi planeeritud ning ka platsi paigutuses on mõned pisemad detailid saanud uuenduskuuri. Näiteks on suurendatud osalejate liikumisala rongkäigu järgselt, et Eesti Näituste messikeskuse poole liikumiseks oleks rohkem ruumi.

Laulupeol jalga puhata ei saa

Lähikuudel algab lauluväljaku ette valmistajatel aga täpsem töö, sest selguvad erinevate hangete võitjad, kelle tehnika saab 3D joonisele kanda ning täpsemaid detaile arutada. Kuigi eelnevalt planeeritakse ja tehakse eeltööd väga palju, on Priit Miku sõnul siiski laulupeo ajal ka omajagu jooksmist. «Neid samme ikka tuleb! See võib olla ilmastikust tingitud või millestki muust, näiteks eelmine kord oli lisaks vihmale murelapseks tuul ning tuli jälgida, et aiad minema ei lendaks. Samas usun, et sel korral on töö minu jaoks lihtsam, sest noortepeo kogemus on juba olemas,» rääkis Mikk.

Sõltuvalt viimasest noortepeo kogemusest, kus proovide ajal oli palav ja lõõskav päike ning laulupeo kontserdi ajal paduvihm ja äike, on korraldustiim rohkem mõelnud ka ilmastiku peale. «Telki me kogu lauluväljakule peale panna ei saa, aga eri stsenaariume rohkem läbi mõelda küll. Kuid kokkuvõttes selguvad paljud asjad ikkagi kohapeal,» rääkis Mikk.