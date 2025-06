TANTSUPIDU Mida saab Iseoma tantsupeol näha ja kogeda?

«Seekordne tantsupidu on sündinud üle-eestilise koostööna,» ütles tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann. Liigijuhid on oma piirkonnale omaseid tantsusamme, tavasid ja kombeid arvesse võttes loonud nii-öelda minilavastused, mis kokku moodustavad terviku. «Iga liik on tõesti sel korral väga iseoma nägu ja toob peole omakandi emotsioonid, lusti ja vürtsi,» lisas Reimann.

Mida saavad pealvaatajad tantsupeol kogeda ja väljakul näha?

«XXI tantsupeol näeme eriilmelisi tantse, silmailu pakkuvaid jooniseid, erinevaid emotsioone, rahvarõiva ilu ning võimlejaid nende efektsetes kostüümides,» rääkis Reimanni assistent Liina Eero. Ta lisas, et kindlasti on huvitav jälgida lavastusi, kus tantsivad koos erinevas vanuses tantsijad.

«Tean, et publik ootab tantsupeolt suuri jooniseid ja vahvat mustritemängu,» rääkis Eero, lisades, et „Iseoma” tantsupidu ka kõik need ootused täidab. Kunstiline meeskond on armastuse ja hoolega tööd teinud ning iga lavastaja loonud just oma piirkonnale iseloomulikud jooniseid. Näha saab pärimuslikke mustreid, lilleõisi, merelaineid, suurt munamäge ning palju muud põnevat.