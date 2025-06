Tantsupeo aujuht Ene Jakobson: me ei tohi unustada, kus peituvad meie juured

Tantsupeoga «Iseoma» on Ene Jakobson seotud koguni neljal erilisel moel – ta on peo aujuht, kahe tantsu autor, ühe valiksegarühma tantsuõpetaja ning samal ajal ka toetav ema tütar Helena-Marianale, kes on peo pealavastaja rollis. Kui küsida, millist nõu Ene tütrele peo lavastamise juures on andnud, vastab ta: «Ega liialt ei olegi. Ta on väga iseseisev tüdruk. Ta on ju kõik need aastad minu kõrval kasvanud. Aga vahel teeb ikka südame soojaks, kui ta selles kiires peotuhinas tuleb ja küsib, mida ma ühest või teisest asjast arvan.»