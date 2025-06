LAULUPIDU Rasmus Puuri seade toob Siberi eestlaste pärimuse laulupeole

Rasmus Puuri seade «Oh, oleks minu olemine» esindab laulupeol Siberi eestlaste pärimust. Teos on loodud 1991. aastal ning selle aluseks on laul, mis salvestati 1999. aastal Omski oblastis asuvas Rõžkovo külas elanud Emilia Naaritsalt. Selles laulus järgneb regivärsilisele algusele «Oh, oleks minu olemine» lõbus saksa keelt jäljendav osa. Harilikult algab sõnadega «Oleks minu olemine…» laulutüüp «Kättemaks sakstele», kus talupoeg räägib oma unistusest rakendada saksad ehk mõisahärrad härgadena adra ette. Originaalsalvestus asub Eesti Rahvaluule Arhiivis. Samuti on salvestus avaldatud Anu Korbi koostatud väljaandes «Siberi eestlaste laulud».