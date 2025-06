«Väikesed poisid vaatavad suu ammuli» ehk Kuidas üks naine on pannud kogu Kullamaa tantsima

Muidugi tuleb ette ka keerulisemaid aegu. «Mul on olnud noori, kes on öelnud, et ei taha enam tantsida. Siis olen alati rääkinud, arutanud plusse ja miinuseid, lasknud aega võtta. Kui keegi otsustab jääda, on see alati rõõm. Vastu tahtmist ei saa keegi midagi teha.»

Sellel suvel on Gildenil veel üks oluline roll: ta on esimest korda laulu- ja tantsupeo lavastustoimkonnas Lääneranniku liigi assistent. «See on suur au, kui keegi on sind märganud ja kutsub kaasa.» Tantsupeonädalal on ta üks neljast nurgajuhist Kalevi staadionil, aidates tantsijaid õigetele kohtadele.

Lääneranniku liigijuhi Rauno Zubko sõnul paistis Gilden silma juba siis, kui ta alles alustas liigijuhi tööd ja uuris, kes piirkonnas aktiivselt tegutsevad. «Ta on terve Kullamaa tantsima pannud,» märgib Zubko, kelle hinnangul on imetlusväärne, kuidas Gilden suudab väikeses kohas panna tantsima nii palju inimesi. «Ja mitte lihtsalt tantsima, vaid väga edukalt! Kui meil oleks selliseid inimesi üle Eesti, oleks laulu- ja tantsupeo liikumine garanteeritud sajanditeks.» Kõige olulisemaks peab Zubko aga Gildeni isiklikku hoiakut: «Ta on hästi soe ja inimlik. See on kõige alus.»