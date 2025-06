Kuidas viia koju tükike laulu- ja tantsupeost?

Tule võtmiseks peaksid inimesed pöörduma tulemeeskonna poole. «Meil on olemas latern, kus põleb kogu tuleteekonna vältel väike gaasituli, millest saame alati pirruga tuld võtta,» avab Kortel tausta. Samamoodi toimib ka tõrvikust tule võtmine. «Meil on suur hulk pirde kaasas, millega on protsess väga turvaline. Laternat või küünalt ei ole vaja otse suurde leeki pista.»

«Kuna tegemist on ikkagi elusa tulega, järgime alati reegleid, mis muudavad ettevõtmise ohutuks nii inimestele kui ka ümbritsevale keskkonnale,» manitseb Kortel. Suuremate ürituste puhul on ürituspaigad üle vaadanud Päästeamet, kes on teinud kindlaks, et täidetud oleksid kõik turvanõuded. «Päästeametiga kooskõlastame, kui kaugele tohime tulealuse panna esinejatest, publikust ning dekoratsioonidest,» toob Kortel näiteks. «Varasematel aastatel on olnud metsades suur tuleoht, siis oleme leppinud kokku, et tõrvikuga kuskil tuld ei transpordita,» jätkab ta, lisades, et turvalisus on igal tuleteekonnal esikohal.