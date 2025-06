Rahvamuusikapidu toob kokku 778 pillimängijat

Solistid, kes loovad silla pilli ja kogukonna vahel

Rahvamuusikapeol kõlavad lood, mille juured ulatuvad sügavale kohalikku pärimusse, seda nii ehedal pärimuslikul kujul kui ka tänapäevaste seadetena, lisaks kõlab uuemat ja vanemat autoriloomingut. Iga liigi repertuaaris on mõni lauluga lugu ja tantsulugu, samuti astub igas liigis üles solist või ansambel, kes on selle ala tõeline meister ja kogukonna eestvedaja. Hiiu kannelde liigis on solistiks ansambel Puuluup, torupillide liigis Lauri Õunapuu, kannelde puhul Aivar ja Martin Arak, mandoliine esindavad nelja Eesti mandoliiniorkestri juhid: Ilmar Kald, Jaanus Põlder, Joosep Sang, Joonas Tuuling ning karmoškade solistiks on Piret Aus. Lisaks koondorkestri solist Maimu Jõgeda, viiulite solist ansambel «Ruhnu saare lood ja laulud» ning lõõtsade solistid Martin Müller ja Asso Int.

«Solistid ei ole siin ainult tehniliselt head mängijad – nad on eeskujud, kogukondade liidrid, pärimuse hoidjad ja edasiviijad,» rõhutab Pihlap.

Meeleoluka peo seob ühine algus ja lõpp

Tänavuse rahvamuusikapeo eriliseks jooneks on ühised ava- ja lõpunumbrid, mis koondab kõik osalejad lavale. «See ei ole ainult kontsert – see on ühine pidu, kuhu on oodatud kõik: kuulama, kaasa elama, tantsima ja laulma. Rahvamuusikapidu on rõõmus ja meeleolukas, see on päris, aus ja elav,» kutsub Pihlap kõiki üles peost osa saama.

«Koos liigijuhtide ja solistidega astub kontserdil üles üle 800 muusiku, see on tunnistus rahvamuusika elujõust. Rahvamuusika elab ja hingab – uute mängijate ja loojate käes, vanu traditsioone hoides. Kontserdil ei astu üles mitte lavatäis muusikuid, vaid kogukond, kes loob midagi, mis kõlab siin ja praegu – ent kannab endas sajandite häält,» jagab Pihlap.

Kõigile huvilistele avatud rahvamuusikapidu toimub 4. juulil kell 14 Vabaduse väljakul.