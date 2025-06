Laulu- ja tantsupeo rongkäigus osaleb tänavu 45 000 peolist

«Kõige olulisem on, et rongkäigulised mahuksid Vabaduse väljaku ümbruses asuvatesse kogunemispaikadesse ja saaksid sealt õigel ajal liikuma,» selgitab Kaldam. «Selleks joonistatakse maha täpsed kogunemisalad ning osalejate arvu alusel pannakse paika maakondade asetus.» Kõige rohkem on peol osalejaid Tallinnast, mistõttu on ka Tallinna kolonn kõige pikem, ligikaudu 13 500 osalejaga.