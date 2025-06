Tantsupeo vahetekstid jutustavad piirkonna iseomadest

Usun et paljud tunnevad, et me kodumaa on isegi nii väike, et neid piirkondi, millega kuidagi seost ei ole, on keeruline leida. Meil tuleb hoida selle väikese kodumaa igat kanti. Aga kui üks pisike lause siiski välja tuua, siis Sakala teksti lõpetab mõte: «Eks ole vahel kena kulutada kuus minutit kauem, et iga ruum saaks nende lahkudes pisut ilusam, kui ta enne oli.» Üks imetlust vääriv inimene ütles kunagi, et see on miski, mille järgi tema toimetab ja minu meelest on tervislik mõelda, et kui igaüks meist oma ruumi kas otse või kaudselt ilusamaks püüab seada, on kõigi elu etem.