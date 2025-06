TOIMETAJATÖÖ KÖÖGIPOOL Kuidas sünnib rahvamuusikapidu?

Peopaik tuleb suhteliselt sarnane eelmisele kahele peole, mis toimusid 2023. ja 2019. aastal samuti Tallinna Vabaduse väljakul. Lava on ka seekord samas kohas ja suunas, see on ennast eelmiste pidude kogemuse põhjal õigustanud – esinejatele ei paista päike peale ja televisioonil on sealt hea pilti võtta. Seekord on lava küll veidike suurem, sest ka esinejaid on varasemast rohkem. Seetõttu on veidi avaram ka osalejate telk.