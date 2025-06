Kuidas kujundavad varasemad kogemused laulu- ja tantsupeo tule teekonda

Nagu iga suure ettevõtmisega, kaasneb ka tuleteekonnaga ootamatusi. Just need sündmused on aga väärtuslikeks kogemusteks, mis aitavad järgmist teekonda paremini planeerida. Milliseid ootamatusi on aastate jooksul ette tulnud ja kuidas on neid lahendatud, räägib tulemeeskonna juht Jaak Kortel.