LAULU- JA TANTSUPEO TURVAJUHT SELGITAB Mida laulu- ja tantsupeole kaasa võtta, mida koju jätta?

Mida laulu- ja tantsupeole kaasa võtta?

Suvine ilm võib olla muutlik ning riietumisel tasuks lisaks mugavusele lähtuda ka ilmastikukindlusest. Päikese eest kaitseb müts või pearätik, vihma eest vihmakeep. Vihma- ja päikesevarjud tuleks koju jätta, et mitte piirata teiste külastajate vaadet. Samuti võib pidudele kaasa võtta söögipoolist ning piisavas koguses vett. Soovi korral võib kaasa võtta ka väikese istumisaluse, kuid see ei tohiks takistada teiste pealtvaatajate liikumist. Veidi segadust on tekitanud Piletilevi piletitele standardselt trükitud piktogrammid. Juhime tähelepanu, et fotoaparaate ja videokaameraid tohib laulu- ja tantsupeole kaasa võtta.

Mida laulu- ja tantsupeole kaasa võtta ei tohi?

Kõigi osalejate ja külastajate turvalisuse tagamiseks on oluline enne peole tulemist tutvuda sisekorraeeskirjaga, mis on leitav laulu- ja tantsupeo kodulehelt. Sujuva korralduse huvides ei ole lubatud kaasa võtta vihmavarjusid, mis teisi pealtvaatajaid segavad. Loomulikult ei ole lubatud kaasa võtta ka narkootilisi aineid, relvi ega muid ohtlikke esemeid. Samuti palume koju jätta suured seljakotid, lemmikloomad (v.a juhtkoerad), pürotehnika ning droonid. Väljakule ei pääse ei mootoriga ega mootorita kergliikurite või jalgratastega. Kõik esemed, mis võivad segada teiste nähtavust, liikumist või ohutust peaksid jääma koju.

Mida veel silmas pidada?

Peo ajal tagab külastajate ja esinejate turvalisust turvafirma, kuid kohal on ka nii politsei, pääste ja kiirabi. Meile kõigile on kindlasti oluline, et Eesti tähtsaim pidu mööduks vahejuhtumiteta ja kõik inimesed tunneksid end peol turvaliselt.