INTERAKTIIVNE KAART Laulupeo tuli tuleb mööda Eestit

Aunap andis tule üle kohalikule põlisele põllumehele ja kultuuri patroonile Aare Leidikule. Kohalikul maa soolal pole mahti laulu- ja tantsupeole kohale minna, sest siis on kibekiire aeg viljalõikuse ettevalmistuseks, ja nii on suurele peole kaasaelamise oluline osa tema jaoks just tõrvik. «Väga pidulik hetk. Orkester mängis,» meenutas Leidik üleeilset päeva. «Meil on vedanud, suur õnn on vabalt laulda ja tantsida. Mul on uhke tunne olla eestlane,» rõhutas ta.