Koori juhendaja Eric Tuan meenutas, et nende koor kohtus Eesti Televisiooni (ETV) tütarlastekooriga 2004. aastal Londonis lennujaamas. «Nad laulsid koos, sõbrunesid, ja Aarne Saluveeri soovitusel kandideerisimegi laulupeole,» meenutas Tuan, kes ise oli siis vaid 14-aastane, kuid peab seda üheks oma elu tähendusrikkamaks kogemuseks. «Nüüd on mul võimalus õpetada neid samu laule uuele põlvkonnale,» sõnas Tuan. Ta lisas, et tema jaoks on olnud põnev taas laulda neid laule, millega tal on armsad mälestused.