TULE TULEMINE Järelkaja Valgamaalt: rahval aitas peoks valmistuda Nipernaadi-teemaline reiv

Õhtupoolikul anti tuli Hummuli lossi juures üle Tõrva vallale, kust see transporditi muusikute saatel Tõrva linna. Vaatajad said osa maagilisest vaatepildist: tulega sõuti üle Veskijärve Tõrva ahju juurde, samal ajal kui taamal saartel tantsisid rahvatantsijad. Õhtu lõpuks viidi tuli Tõrva tuletõrjujate hoole alla ööbima tuletõrjesporditorni – see on ainus tuli, mida tublid tuletõrjujad ära ei kustuta!