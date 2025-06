TULE TULEMINE Suur pidu aina läheneb

Tule süütasid Tartus Eesti Rahva Muuseumi pargis pühapäeva hommikul koos esimeste päikesekiirtega tänavuse peo juhid: Heli Jürgenson, Helena-Mariana Reimann ning Helin Pihlap. Sealt edasi on tuli liikunud läbi Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa, ikka nii, et käest kätte ja külast külla. Tuld on kantud edasi hobukaariku, vanaaegse lahtise maastikuauto, traktori, jalgratta ning isegi paadiga, igal pool tervitatakse tuld suure rõõmu, tantsude, laulude ja pillimänguga.