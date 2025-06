TULE TULEMINE Jaaniöö Hiiumaal sulatab kaks tähenduslikku leeki üheks

Peale meeleolukat päeva jõuab tuli õhtul Soera tallu. Seal on aega peatuda, hinge tõmmata, mõni lõkkejutuke rääkida. Kell 20 algab suur kokkusaamine Hellamaal, kus kohtuvad võidutuli ja peotuli. Süttib jaanilõke. Kaks tuld liituvad. Kaks leeki sulavad üheks.

Lõkke süütab Helena-Mariana Reimann, XXI tantsupeo pealavastaja. Ja kui leek taeva poole tõuseb, kannab ta endas kõigi tantsijate, lauljate ja vaatajate tundeid. Helle-Mare Kõmmuse sõnul teeb sel korral jaanipäeva Hiiumaal eriliseks kindlasti just see, et kaks väga tähenduslikku tuld saabuvad saarele. Võidutuli alustab oma teekonda Hiiumaale tänavu Pärnust, kus toimub ka võidupüha paraad. “Mõlemad tuled annavad tunnistust tahtest hoida oma maad, rahvast, oma kultuuri ja iseolemist,” ütles ta.