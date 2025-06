TULE TULEMINE Laulu- ja tantsupeo tuli väisab jaanilaupäeva eel Saaremaad

«See, et lähme tulele mandrile ise järele, on vast esmakordne. Saarlased on tuntud merede kündjad – kui saarel miskit puudu, tuleb see ise tuua ja ainuke võimalus ongi teha seda läbi merereiside,» rääkis Saaremaa kuraator ja teekonna organiseerija Krista Lember.