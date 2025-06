Olari Elts: laululava on kindlasti meie jaoks kõige suurem lava, kus ERSO on üles astunud

«ERSO on meie rahvusorkester ja osalemine laulupeol pole mitte ainult iseenesestmõistetav, vaid ka väga oodatud sündmus,» kinnitab Elts. Tema sõnul on ERSO laulupeol üles astunud regulaarselt. «See on meie jaoks sama oluline pidu kui kõikide teiste jaoks – just nimelt see eriline pidulikkus ja õlatunne kooridega on see, mida me ju oma igapäevases musitseermises ei koge,» lisab ta. Eltsi hinnangul on laulupidu ERSO jaoks eelkõige koosolemise pidu.

Seda koosolemise tunnet võimendab ka eriline side publikuga. «Tunneme oma publikut päris hästi ja eks meie ülesanne ongi kuulajad endaga kaasa võtta, aga laulupeol lisandub sellele veel see eriline ülev ja ühtekuuluvustunde komponent, mida me ju kõik ootame,» märgib Elts.

Laululava on suurim esinemispaik, kus ERSO seni on musitseerinud. «Kui me tavaliselt Estonia kontserdisaalis esinedes täidame lava muusikutega liigagi tihedalt ja täidame ka saali akustiliselt päris kergesti, siis laululava on kindlasti meie jaoks kõige suurem lava, kus ERSO on üles astunud,» räägib Elts. «Orkestril tuleb veel eriliselt pingutada, et need hoolikalt valitud neli lugu publikuni jõuaks – ja mitte keegi ei läheks sel ajal jäätist soetama!»